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Kaynak: İHA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenlediği bölgede son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin, önceki saldırılarda yaralanan siviller olduğu belirtildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 826 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 352'ye, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 4 bin 511'e yükseldiği aktarıldı.

TOPLAM YARALI SAYISI 174 BİN 622'YE ULAŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 658'e yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırılarda yaralananların toplam sayısının da 174 bin 622'ye ulaştığı kaydedildi.