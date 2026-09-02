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Kaynak: AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, son 24 saatte 7 sivil hayatını kaybetti, 31 sivil yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, daha önceki saldırılarda yaralanarak tedavi gören bir sivil de yaşamını yitirdi. Böylece son 24 saatte hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 8 oldu.

ATEŞKES SONRASI CAN KAYBI BİN 334’E ÇIKTI

Bakanlığın açıklamasında, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 334’e yükseldiği bildirildi.

Aynı dönemde yaralananların sayısının 4 bin 429’a ulaştığı, enkaz altından çıkarılanların sayısının ise 815 olduğu belirtildi.

GAZZE’DE TOPLAM CAN KAYBI 73 BİN 470

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 470’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, aynı dönemde yaralananların sayısının da 174 bin 540’a ulaştığını açıkladı.