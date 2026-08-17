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Kaynak: AA

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 399'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

SON 48 SAATTE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamaya göre son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 18 yaralı getirildi.

Hayatını kaybedenlerden 2'sinin yeni saldırılarda yaşamını yitirdiği, 3 kişinin cenazesinin ise enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

ATEŞKES SONRASI DA CAN KAYIPLARI DEVAM ETTİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1265 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 198 kişinin yaralandığı açıklandı.

Aynı dönemde enkaz altından 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

YARALI SAYISI 174 BİN 310'A ULAŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybının 73 bin 399'a, yaralı sayısının ise 174 bin 310'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu ifade ediliyor.