Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 32'ye yükseldi. Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10'unun da yaralandığı belirtildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 32'ye, yaralananların sayısının da 171 bin 661'e çıktığı aktarıldı.

Sağlık ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı bölgelerde çok sayıda kişinin cesedinin enkaz altında kaldığı hatırlatıldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 581'e yükseldiği, 1553 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, enkaz altından 717 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.