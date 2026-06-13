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Kaynak: AA

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Açıklamaya göre, bölgede bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

SON 48 SAATTE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, son 48 saat içinde Gazze’deki hastanelere 2 kişinin hayatını kaybetmiş olarak getirildiğini, 11 kişinin ise yaralı olarak tedavi altına alındığını duyurdu.

ATEŞKES SONRASI DA KAYIPLAR SÜRÜYOR

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırıların etkileri devam ediyor. Bu tarihten itibaren 983 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 122 kişinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının 783 olduğu belirtildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE CENAZE VAR

Toplam can kaybının 72 bin 993’e ulaştığı Gazze’de, yaralı sayısı da 173 bin 230’a çıktı. Yetkililer, enkaz altında hâlâ binlerce kişinin cansız bedeninin bulunduğunu ifade ediyor.

İNSANİ DURUM AĞIRLAŞIYOR

Bölgede devam eden saldırılar ve yıkım nedeniyle insani durumun giderek kötüleştiği, sağlık hizmetlerinin ise büyük ölçüde zorlandığı vurgulanıyor.