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Sağlık Bakanlığının açıklamasında, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 3 kişinin cansız bedeninin getirildiği, 35 kişinin ise yaralı olarak tedavi altına alındığı bildirildi.

ATEŞKESE RAĞMEN KAYIPLAR ARTIYOR

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 936 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 903 kişinin yaralandığı açıklandı. Aynı dönemde enkaz altından 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE CENAZE OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Gazze Şeridi’nde saldırılar nedeniyle yıkılan binaların enkazı altında halen binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarının sınırlı imkanlarla sürdüğü bölgede, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, ateşkes sürecine rağmen devam ederken, bölgedeki insani kriz her geçen gün derinleşiyor.