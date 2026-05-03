Gazze Şeridi’nde İsrail ordusu tarafından Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 610’a yükseldi.

Aynı dönemde yaralı sayısının da 172 bin 448’e ulaştığı bildirildi.

SON 24 SAATTE KAYIPLAR SÜRÜYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde hastanelere 2 kişinin cansız bedeni ile 3 yaralı getirildi.

Bölgede saldırıların etkisi her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

ATEŞKESE RAĞMEN ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılar durmadı. Bu tarihten itibaren 830 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 345 kişi yaralandı.

Ayrıca enkaz altından çıkarılan 767 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE KİŞİ VAR

Yetkililer, Gazze’de yıkılan binaların enkazı altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.

Arama-kurtarma çalışmalarının yetersiz imkanlar nedeniyle sınırlı şekilde sürdüğü ifade ediliyor.

BÖLGEDEKİ İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Süregelen saldırılar, bölgede büyük bir insani krize yol açarken, altyapı ve sağlık sistemi ciddi şekilde zarar görmüş durumda.

Uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrılarına rağmen bölgede gerilim ve kayıplar artmaya devam ediyor.