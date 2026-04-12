İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 2 ölü ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 750 kişinin öldüğü, 2 bin 90 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail’in Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 329’a, yaralı sayısının ise 172 bin 192’ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi’nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu ifade ediliyor.