Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin ve 5 yaralının getirildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 736’ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 759’a, yaralı sayısının da 2 bin 35’e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 315’e yükseldiği belirtilerek yaralı sayısının da 172 bin 137’ye yükseldiği ifade edildi.