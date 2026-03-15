Gazze’deki sağlık yetkilileri, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 239’a yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, yaralı sayısının ise 171 bin 861’e ulaştığı bildirildi.

SON 24 SAATTE YENİ KAYIPLAR

Yetkililer, son 24 saatte 5 Filistinlinin cenazesinin hastanelere ulaştırıldığını, 8 kişinin de yaralı olarak tedavi altına alındığını açıkladı. Enkaz altında kalan bazı kişilerin naaşlarına da ulaşılmaya devam edildiği belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 663 kişinin hayatını kaybettiği, 1762 kişinin yaralandığı bildirildi. Aynı süreçte enkaz altından 756 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.