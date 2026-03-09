GAZZE’DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılara ilişkin güncel can kaybı verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 133’e, yaralı sayısı ise 171 bin 826’ya yükseldi.

SON 24 SAATTE 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 7 kişinin cansız bedeni ve 17 yaralı getirildi. Bölgedeki sağlık altyapısının ağır hasar gördüğü ve birçok yaralının tedaviye erişmekte zorlandığı belirtiliyor.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

10 Ekim 2025 Gazze Ateşkesi’nin yürürlüğe girmesinden sonra da bölgede şiddet olayları tamamen durmadı. Bakanlık verilerine göre ateşkes ilan edildiği tarihten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 648 kişi hayatını kaybetti, 1.728 kişi yaralandı.

Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 755 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE KİŞİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yetkililer, Gazze genelinde çok sayıda yıkılmış bina bulunduğunu ve enkaz altında hâlâ binlerce kişinin cenazesinin olabileceğini ifade ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının ise kısıtlı imkanlarla sürdürüldüğü belirtiliyor.