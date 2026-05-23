Gazze Şeridi’nde çatışmaların bilançosu giderek ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 48 saat içinde düzenlenen saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Açıklamada, enkaz altında kalan sivillerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, bu kapsamda önceki saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişinin daha cenazesine ulaşıldığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgede can kaybı 72 bin 783’e, yaralı sayısı ise 172 bin 779’a yükseldi.

Öte yandan, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de varılan ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğü belirtiliyor. Ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 890’a, yaralı sayısı ise 2 bin 677’ye ulaştı.

BÖLGEDE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze’de sağlık altyapısının büyük ölçüde zarar görmesi, yaralıların tedavisini zorlaştırırken, bölgede insani krizin her geçen gün daha da derinleştiği ifade ediliyor.