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Kaynak: AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 391'e yükseldi.

SON 48 SAATTE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının yol açtığı can kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, son 48 saat içerisinde Gazze'deki hastanelere 2 kişinin cansız bedeni ile 14 yaralı getirildi.

Bu verilerle birlikte İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 73 bin 391'e, yaralıların sayısı ise 174 bin 280'e ulaştı.

ATEŞKES SONRASI DA CAN KAYIPLARI SÜRDÜ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1262 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 168 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Aynı dönemde enkaz altından 808 kişinin cenazesine ulaşıldığı kaydedildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE CENAZE BULUNUYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıların ardından bölgede yıkılan binaların enkazında halen binlerce cenazenin bulunduğunu belirtiyor.

Enkaz altında kalan cenazelerin tamamına ulaşılamaması nedeniyle can kaybının daha da yüksek olabileceği ifade ediliyor.