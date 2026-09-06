Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde son 72 saatte düzenlediği saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, daha önceki saldırılarda yaralanan 1 kişinin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ateşkes anlaşması kapsamında devam eden arama çalışmalarında ise enkaz altından 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ndeki saldırılar devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ateşkes anlaşmasından bu yana bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı bin 344’e ulaştı. Aynı dönemde enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı 826, yaralı sayısı ise 4 bin 481 olarak kayıtlara geçti.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 73 bin 651 oldu. Açıklamada, aynı süreçte yaralananların sayısının ise 174 bin 592’ye yükseldiği bildirildi.

Bölgede devam eden arama-kurtarma çalışmaları ve saldırılar nedeniyle can kaybının bilançosunun daha da değişebileceği belirtiliyor.