Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 72 bin 345’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son verilere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

SON 24 SAATTE YENİ KAYIPLAR

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 1 cenaze ve 8 yaralının getirildiği bildirildi. Saldırıların bölgede ağır insani kayıplara yol açmaya devam ettiği vurgulandı.

Bakanlık verilerine göre, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 766 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 147 kişi yaralandı.

TOPLAM BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda toplam yaralı sayısı 172 bin 250’ye ulaştı. Gazze’de enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu ifade ediliyor.

Bölgede devam eden yıkımın, sağlık altyapısını da ağır şekilde etkilediği belirtilirken, yetkililer insani durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekiyor.