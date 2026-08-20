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Kaynak: AA

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin son verileri açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, ateşkes anlaşmasına rağmen son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

ATEŞKESTEN BU YANA 1283 KİŞİ ÖLDÜ

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1283 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 248 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca enkaz altından 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

GAZZE’DE TOPLAM CAN KAYBI 73 BİNİ AŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 417'ye, yaralı sayısının ise 174 bin 360'a yükseldiği açıklandı.

ENKAZ ALTINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ BULUNUYOR

Gazze'de enkaz altında ve yollarda halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ancak sağlık ve sivil savunma ekiplerinin söz konusu kişilere ulaşamadığı ifade edildi.