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Kaynak: AA

İsrail ile Hamas arasında Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Açıklamada, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 439'a, yaralananların sayısının ise 5 bin 52'ye yükseldiği belirtildi.

GAZZE'DE TOPLAM CAN KAYBI 74 BİNİ AŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 40'a ulaştı.

Aynı dönemde yaralananların sayısı ise 175 bin 168 olarak kaydedildi.

Birleşmiş Milletler de Ekim 2025'te başlayan ateşkes sonrasında Gazze'de saldırı, ateşkes ihlalleri ve sivil kayıpların devam ettiğini bildirdi.