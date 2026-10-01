İsrail ile Hamas arasında Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor: 8 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Açıklamada, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 439'a, yaralananların sayısının ise 5 bin 52'ye yükseldiği belirtildi.

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GAZZE'DE TOPLAM CAN KAYBI 74 BİNİ AŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 40'a ulaştı.

Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor: 8 kişi hayatını kaybetti - Resim : 3

Aynı dönemde yaralananların sayısı ise 175 bin 168 olarak kaydedildi.

Birleşmiş Milletler de Ekim 2025'te başlayan ateşkes sonrasında Gazze'de saldırı, ateşkes ihlalleri ve sivil kayıpların devam ettiğini bildirdi.