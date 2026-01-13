Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze’den video bağlantısıyla katıldığı BM basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ekim ayı başında varılan ateşkesten bu yana Gazze’de 100’den fazla çocuk öldürüldü. Bu, ateşkes süresince neredeyse her gün bir çocuğun hayatını kaybettiği anlamına geliyor” dedi.

Elder, çocukların “hava bombardımanları, insansız hava aracı saldırıları, tank atışları ve mühimmatla açılan ateş” sonucu gibi çeşitli yollarla öldürüldüğünü belirterek, ateşkes döneminde bombardıman ve silahlı saldırıların yavaşladığını ancak tamamen durmadığını vurguladı.

60'I ERKEK 40'I KIZ

Hayatını kaybeden çocukların yaklaşık 60’ının erkek, 40’ının kız çocuğu olduğunu ifade eden Elder, bu rakamların yalnızca yeterli bilgiye ulaşılabilen vakalara dayandığını ve gerçek sayının daha yüksek olmasının muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi.