Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun son iki gündeki saldırılarında onlarca sivil hedef oldu. Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de varılan ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği belirtildi.

Buna göre ateşkes sonrası süreçte yaşamını yitirenlerin sayısı 922’ye, yaralı sayısı ise 2 bin 786’ya yükseldi.

7 EKİM’DEN BU YANA AĞIR BİLANÇO

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 819’a ulaştığı açıklandı. Yaralı sayısının ise 172 bin 894 olduğu bildirildi.

Uluslararası kuruluşların sık sık “insani felaket” uyarısı yaptığı Gazze’de sağlık sistemi büyük ölçüde çökmüş durumda. Hastanelerin hedef alınması, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerine erişimin kısıtlanması nedeniyle sivillerin yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ULUSLARARASI TOPLUMUN ETKİSİZLİĞİ ELEŞTİRİLİYOR

Gazze’de artan sivil kayıplar karşısında uluslararası toplumun etkisiz kaldığı yönündeki eleştiriler de büyüyor. Ateşkes açıklamalarına rağmen saldırıların sürmesi, diplomatik girişimlerin sahada somut bir sonuç üretmediği yorumlarına neden oluyor.