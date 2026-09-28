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Kaynak: İHA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 22’ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil yaralandı. Böylece saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 74 bin 22'ye, yaralı sayısı ise 175 bin 980'e ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından da saldırılarda can kayıplarının yaşandığını bildirdi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 1.421'e, yaralıların sayısının 4 bin 983'e yükseldiği belirtildi. Bu dönemde enkaz altından 834 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.

GAZZE’DE YARALI SAYISI 175 BİN 980'E ULAŞTI

Bakanlığın açıkladığı son verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam 175 bin 980 kişi yaralandı.

Son 24 saatte ise 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı bildirildi.