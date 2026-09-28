Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 22’ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil yaralandı. Böylece saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 74 bin 22'ye, yaralı sayısı ise 175 bin 980'e ulaştı.

Gazze’de ateşkes sonrası can kaybı 1.421'e çıktı - Resim : 1

Filistin Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından da saldırılarda can kayıplarının yaşandığını bildirdi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 1.421'e, yaralıların sayısının 4 bin 983'e yükseldiği belirtildi. Bu dönemde enkaz altından 834 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.

Ateşkese rağmen acı bilanço ağırlaşıyor: Gazze'de can kaybı 74 bini aştıAteşkese rağmen acı bilanço ağırlaşıyor: Gazze'de can kaybı 74 bini aştıDünya

GAZZE’DE YARALI SAYISI 175 BİN 980'E ULAŞTI

Bakanlığın açıkladığı son verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam 175 bin 980 kişi yaralandı.

Son 24 saatte ise 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı bildirildi.