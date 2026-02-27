Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Örgüt adına yazılı açıklama yapan Sözcü Hazem Kasım, devam eden saldırıların arabulucuların yürüttüğü çabalarla alay etmek anlamına geldiğini ve Barış Kurulu’nun rolünün görmezden gelindiğini ifade etti.

Kasım, İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü saldırıların sürdüğünü, yalnızca yöntem ve biçim değiştirdiğini savunarak, ateşkese ilişkin garantör ülkelerin açıklamalarının sahada somut bir karşılık bulmadığını ileri sürdü.

SON SALDIRILARDA 4 CAN KAYBI

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’nin güney ve orta kesimlerine hava saldırıları düzenlediği, saldırılarda 3’ü polis olmak üzere 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede çatışmaların sürdüğü belirtiliyor. Gazze’de ateşkesin başladığı tarihten bu yana düzenlenen saldırılarda 618 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda ise 72 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 172 bini aşkın kişinin yaralandığı ifade ediliyor.