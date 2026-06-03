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Gazze Şeridi'nde taraflar arasında sağlanan ateşkese karşın sınır ötesi askeri hareketlilik ve hak ihlalleri sürüyor. İsrail ordusunun, ateşkes sürecine rağmen bölgedeki yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarını durdurmadığı bildirildi.

MUĞRAKA BÖLGESİ FÜZE İLE HEDEF ALINDI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail askeri güçlerine ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Muğraka bölgesine yönelik bir bombardıman gerçekleştirdi. Düzenlenen füzeli hava saldırısı neticesinde 1 Filistinli sivil olay yerinde hayatını kaybetti. İsrail ordusunun, ateşkes kararına rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'nin farklı koordinatlarına yönelik benzer saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

ATEŞKES DÖNEMİNİN ACI BİLANÇOSU: 933 ÖLÜ

Sahadan alınan resmi verilere göre, Gazze Şeridi genelinde ateşkesin resmen yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana geçen süreçte, İsrail'in ihlalleri sonucu yaşanan insani kayıpların bilançosu şu şekilde açıklandı:

-Hayatını Kaybedenler: 933 Filistinli

-Yaralananlar: 2 bin 868 Filistinli

EKİM 2023'TEN BU YANA TOPLAM KAYIP ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTA

İsrail'in Ekim 2023 döneminde Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı geniş kapsamlı askeri operasyonların ve çatışmaların toplam insani maliyeti ise çok daha ağır bir tabloyu ortaya koyuyor.

Resmi makamlarca yapılan son güncellemelere göre, operasyonların başladığı ilk günden bu yana Gazze genelindeki toplam can kaybı 72 bin 942'ye ulaştı. Çatışmalarda yaralanan sivillerin ve bölge sakinlerinin toplam sayısı ise 172 bin 967 olarak kayıtlara geçti.