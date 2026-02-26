İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’nin kuzeyinde sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldığı bildirildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bir parkta toplanan siviller, insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının hedefi oldu.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

'SARI HAT' İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde “Sarı Hat” olarak adlandırılan sınırı geçtiği iddiasıyla bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, söz konusu kişinin silahlı olduğu ve askerlere doğru ilerlediği öne sürüldü.

ATEŞKES SONRASI YÜZLERCE CAN KAYBI

Gazze’de 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede saldırılar sürüyor. Son verilere göre ateşkesin başladığı tarihten bu yana 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ise 72 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 172 bini aşkın kişinin yaralandığı bildiriliyor.