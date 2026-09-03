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Kaynak: AA

Filistin haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

ATEŞKESTEN BU YANA 1334 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail saldırılarında 1334 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 400’den fazla kişi yaralandı.

İsrail’in Gazze’ye Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam 73 bin 470 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 500’den fazla kişi yaralandı.