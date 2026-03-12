Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 5 yaşındaki Semih Şihab Semih Maruf yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Bölgede yürürlükte bulunan ateşkese rağmen İsrail ordusunun zaman zaman Filistinlileri hedef aldığı ifade ediliyor.

Gazze’de 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 650 kişinin hayatını kaybettiği, 1732 kişinin yaralandığı bildirildi.

CAN KAYBI 72 BİNİ AŞTI

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 72 bini geçtiği, yaklaşık 172 bin kişinin de yaralandığı belirtiliyor.