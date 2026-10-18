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Kaynak: İHA

İsrail ordusu, 13 Aralık 2023 tarihinde Derec Mahallesi'nde içinde sivillerin yer aldığı pek çok evi bombaladı. Gerçekleşen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünün, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazı altında kalan naaşlara ulaşmak için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında son olarak 75 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı.

Enkazdan çıkarılan 75 Filistinlinin naaşı, saldırıların gerçekleştirildiği Derec Mahallesi'nde, yıkılmış binaların arasında yer alan bir alana yan yana dizildi. Filistin bayraklarına sarılan naaşların üzeri çiçeklerle süslendi.

Yıllar sonra yakınlarının naaşlarına ulaşan Filistinliler, sevdikleriyle gözyaşları içinde vedalaştı.

'YARALARIMIZ HALA TAZE'

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistinli Muhammed Ataullah, İsrail'in 13 Aralık 2023 senesinde içinde bulundukları eve düzenlediği saldırıda babasını, erkek ve kız kardeşlerini ve bazı akrabalarını kaybettiğini ifade etti.

Saldırıdan sadece kendisinin ve o sırada 8 yaşında olan kız kardeşinin kızının kurtulduğunu ifade eden Ataullah, "Yaralarımız hala taze, her gün kan kaybediyoruz. Topraklarımıza bağlı kalmaya devam edeceğiz. Bu toprakları terk etmeyeceğiz, ne yaparsanız yapın vatanımızdan göç etmeyeceğiz" dedi.

'HİÇBİR ANNE BU ACIYI YAŞAMAK ZORUNDA KALMASIN'

Söz konusu saldırıda eşini, 8 yaşındaki kızını ve 2 yaşındaki oğlunu kaybettiğini dile getiren Rıdvan Hudri ise "Bugün burada sadece eşini kaybetmiş bir kadın ya da çocuklarını kaybetmiş bir anne olarak değil, bütün ailesini kaybetmiş bir insan olarak bulunuyorum" diye konuştu.

Yakınlarının naaşlarına ulaşılmasıyla yaralarının yeniden kanamaya başladığını fakat bu yaranın hiç bir zaman da iyileşmediğini dile getiren Hudri, "Hiçbir anne bu acıyı yaşamak zorunda kalmasın." dedi.

Ebu Heysem Haccac ise Gazze Şeridi'nde saldırıların devam etmesi ve ekipman yetersizliği nedeniyle ailesinin cenazelerinin uzun süre enkazdan çıkarılamadığını, yıllar süren bekleyişin ardından yakınlarının cenazesine ancak ulaşılabildiğini ifade etti.

GENİŞ KATILIMLI CENAZE TÖRENİ

Gazze'de yaklaşık 3 sene sonra enkaz altından çıkarılan 75 Filistinli için Derec Spor Kulübü önündeki meydanda cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene, cenaze yakınlarının yanı sıra Filistinli gruplar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ile sivil savunma ekipleri katıldı.

Törenden sonra cenazeler, Gazze şehrindeki Şeyh Rıdvan Kabristanı'na defnedildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Abdullah el-Mecdelavi, naaşların son haftalarda Derec Mahallesi'nde ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği evlerin enkazından çıkarıldığını ifade etti.

Söz konusu evlerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ilk aylarında, sakinleri içindeyken bombalandığını vurgulayan Mecdelavi, naaşlarına ulaşılan kişilerin Kasım, Zeytuniye, Ataullah, Kahveci, Hudari ve Alvan aileleri başta olmak üzere 20 aileye mensup olduğunu aktardı.