Filistin Kızılayı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde derinleşen sağlık krizine dair çarpıcı veriler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Refah Sınır Kapısı’nın 2 Şubat’ta kısıtlı olarak hizmet vermeye başlamasından bu yana, tedaviye muhtaç 18 bin hasta ve yaralıdan yalnızca 700’ü yurt dışına tahliye edilebildi.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, Gazze’deki durumu "soykırım ve ağır abluka" olarak nitelendirerek binlerce insanın yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. İsrail yönetiminin sınır geçişlerine getirdiği katı kısıtlamalar ve güvenlik onaylarının aylar süren prosedürleri nedeniyle, tedavi bekleyenlerin durumunun her geçen gün ağırlaştığı ifade edildi.

"UZUN BEKLEME LİSTELERİ CAN ALIYOR"

Bölgedeki tıbbi malzeme eksikliğine ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğine dikkat çeken Nims, hayati önem taşıyan hizmetlere erişemeyen birçok hastanın bekleme listelerindeyken hayatını kaybettiğini vurguladı. Tahliye edilecek hastaların seçiminin risk durumuna göre yapıldığını ancak bürokratik engellerin bu süreci işlemez hale getirdiğini kaydetti.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL ÇAĞRI

Sağlık hakkının siyasi ve askeri meselelerden bağımsız tutulması gerektiğini belirten Filistin Kızılayı, sınır kapılarının tamamen açılması ve hastaların tahliyesi için güvenli koridorlar oluşturulması konusunda uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu. Sözcü Nims, tıbbi yardımların girişine izin verilmemesinin binlerce kişiyi doğrudan ölümle karşı karşıya bıraktığının altını çizdi.