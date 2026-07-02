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Kaynak: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2'si enkaz altından çıkarılan olmak üzere 4 kişinin cenazesinin ve 12 yaralının ulaştığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1059 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 429 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 788 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda ise toplam can kaybının 73 bin 74’e, yaralı sayısının 173 bin 537’ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu kaydedildi.