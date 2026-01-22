ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısıyla başlayan Gazze Barış Kurulu için Davos'ta imzalar atıldı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği imza töreninde Trump, "Gazze'de savaşı durduruyoruz. Bence Hamas verdiği sözleri tutacak" dedi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

"Gazze'deki savaşı durduruyoruz. Hamas verdiği sözleri tutacak. Gazze'de barış kısa bir süre sonra sağlanacak.

Onlarca yıl devam eden savaşları bitirdik. Hindistan-Pakistan gibi nükleer güç dayalı başlamak üzere olan savaşı bitirdik. 9 ay içinde 8 savaşı bitirdik. Bunlar içinde Kamboçya-Talyand da vardı"

Hamas bu son cenazeyi de teslim etmek zorunda. Gazze'nin silahtan arınması ve yeniden inşaasını istiyoruz. Gazze'de başarılı olursak başka konulara da geçebiliriz.

BM'nin çok fazla potansiyeli var ancak bunu kullanmıyor. 8 savaşı sona erdirdim ama hiçbirinde BM ile görüşmedim.

Daha güvenli bir dünya için çok önemli adımlar atılıyor."