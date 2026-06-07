Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah açıklarında avlanan balıkçı tekneleri İsrail donanmasının hedefi oldu. Açılan ateş sonucu teknede bulunan 15 yaşındaki Muhammed Musa Ebu Ciyab yaşamını yitirdi.
Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin hastaneye ulaştırıldığını açıkladı.
Öte yandan, İsrail donanmasının Gazze kenti ile Deyr el-Belah açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı alıkoyduğu ve balıkçılara ait teknelere el koyduğu bildirildi.
Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden çocuğun balıkçılık yaptığı sırada içinde bulunduğu tekneye ateş açılması sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.