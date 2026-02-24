Olay, saat 08.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde, D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde muz bahçesinde çalışmak üzere yola çıkan bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.

Durumu şüpheli bulan vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAY YERİNDE BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında bulunan kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Saliha Tuğran olduğu belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından Tuğran’ın cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurdu. Olayın ölüm nedeni ve oluş şeklinin aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.