Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri ile Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak adına iş birliği yaptı. "Mavi Vatan" çalışmaları doğrultusunda, ilçede faaliyet gösteren balıkçı teknelerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Yürütülen denetimler kapsamında limanda ve denizde bulunan balıkçı teknelerinin resmi evrakları ile av malzemeleri mercek altına alındı. Ekipler tarafından titizlikle incelenen unsurlar şunlar oldu:

Tekne ruhsatları ve kayıt belgeleri,

Sürücülerin avlanma belgeleri,

Kullanılan ağ, olta ve diğer av ekipmanlarının yasal mevzuata uygunluğu.

Yetkililer; deniz ekosisteminin zarar görmemesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ürünleri stoklarının geleceğe aktarılması için yasa dışı avcılıkla mücadelenin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kontrollerin temel hedefinin sadece cezai işlem uygulamak olmadığı, balıkçılarda farkındalık oluşturarak sürdürülebilir avcılığı teşvik etmek olduğu ifade edildi. Gelecek nesillere daha bereketli denizler bırakabilmek adına yasal düzenlemelere hassasiyetle uyulması çağrısında bulunulurken, denetimlerin hem denizde hem de karada periyodik olarak devam edeceği aktarıldı.