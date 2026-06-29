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Kaynak: İHA

Olay, Antalya'nın Gazipaşa açıklarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bölgede avlanan bir balıkçı deniz yüzeyinde çok sayıda şüpheli paket fark etti. Paketlerin tütün ürünü olduğunu değerlendiren balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine aktarıldı.

İhbarın ardından koordinatları belirlenen bölgeye kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde kapsamlı arama ve toplama çalışması yapıldı. İncelemeler neticesinde denizde sürüklenen paketlerin piyasa değeri yüksek olan tütün ısıtıcı elektronik cihazlar olduğu belirlendi.

Ekiplerce denizden tek tek çıkarılan kaçak ürünler, muhafaza altına alınarak gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılması için ilgili birimlere verildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.