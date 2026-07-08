Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara yeni sosyal yaşam mekanları kazandırmak amacıyla sürdürdüğü projelerine bir yenisini daha ekledi.

Karadeniz Mahallesi 1220 Sokak üzerinde yapımı tamamlanan ve tasarımıyla dikkat çeken Dünya Kupası temalı modern park, düzenlenen resmi bir törenle halkın kullanımına sunuldu. Çevresindeki yoğun yapılaşmanın ortasında adeta yemyeşil bir vaha gibi yükselen dev proje, hem çocukların hem de yetişkinlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donatılar barındırıyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, projenin hayata geçirildiği alanın geçmişteki durumuna dikkat çekti. Şu anda içerisinde bulundukları parkın, 1220 Sokak’ın hemen dibinde yer alan son derece atıl bir arazi olduğunu belirten Eray Karadeniz, bu alanın daha önceleri Avrupa Transit Karayolu, yani bilinen kısa adıyla TEM yolunun kenarında bulunması sebebiyle bakımsız kaldığını ifade etti.

Geçmişte zaman zaman kimliği belirsiz kişilerce ateş yakılan ve çevre sağlığı açısından çok da temiz olmayan bu güvensiz noktayı ilçeye kazandırdıklarını vurgulayan Eray Karadeniz, yürüttükleri hummalı çalışmalar sonucunda Gaziosmanpaşa'nın en büyük parklarından bir tanesini üretmiş olduklarını ve 5 dönümlük devasa bir parkı Gaziosmanpaşa'nın hizmetine açmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Parkın spor odaklı yapısına değinen Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, alanda iki tane farklı oyun grubunun yer aldığını söyledi. Sadece küçük yaştaki çocukların değil, büyük yetişkin insanların da rahatça faydalanabilmesi için çok sayıda spor aletinin alana yerleştirildiğini kaydeden Eray Karadeniz, bunun yanında bisiklet parkurunun ve en önemlisi de uzun yürüyüş parkurunun sporseverlerin hizmetinde olduğunu belirtti.

Gerçekten de 7'sinden 70'ine tüm Gaziosmanpaşalılara en iyi şekilde hizmet edecek bir alan ürettiklerini ifade eden Eray Karadeniz, park içerisine yerleştirilen kamelyalarda komşuların akşamları serin havada bir araya gelerek huzurla sohbet edebileceği sıcak bir ortam oluşturduklarını sözlerine ekledi. İlçe genelinde yeşil alan oranını ne kadar artırmak isteseler de kamu hizmeti üretecek müsait arazilerin oldukça kısıtlı olduğunu belirten Eray Karadeniz, bu zorluğa rağmen 5 dönümlük devasa bir parkı ilçeye kazandırdıklarını ve önümüzdeki süreçte de Gaziosmanpaşalılara hak ettiği kaliteli hizmeti vermeye büyük bir gayretle devam edeceklerini vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Ergüneş ve çok sayıda mahalle sakini katılım gösterdi. Protokol konuşmalarıyla başlayan törende kürsüye çıkan İstanbul Valisi Davut Gül, yapılan bu anlamlı yatırımın önemine değindi.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından protokol üyeleri hep birlikte kurdele kesimini gerçekleştirerek parkı resmen hizmete açtı. Törenin sonrasında Vali Davut Gül ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, alanı köşe bucak gezerek çocuklarla yakından ilgilendi, hatıra fotoğrafları çektirdi ve parkta dinlenen vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.



Yaklaşık 30 yıldır Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirten duyarlı bir vatandaş, kızıyla birlikte katıldığı açılışta memnuniyetini dile getirdi. Özellikle betonlaşmış yapıların etrafını sardığı bu dönemde bu tip büyük yeşil alanların şehre kazandırılmasının son derece kritik ve önemli bir faaliyet olduğunu belirten mahalle sakini, bu gibi nitelikli yerlerin sayısının mutlaka çoğalması gerektiğini söyledi.

Bir diğer mahalle sakini Tayfur Eti ise yaptığı değerlendirmede, bu tarz nitelikli ve geniş yeşil alanların her geçen gün betonlaşan modern şehir hayatında insanlar için yaşamsal bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında sağlıklı bir yaşam için alana 260 metre uzunluğunda profesyonel bir yürüyüş yolu ile bisiklet tutkunları için özel olarak tasarlanmış 390 metre uzunluğunda bisiklet yolu inşa edildi. Vatandaşların doğayla buluşması amacıyla bin 600 metrekarelik alan tamamen yemyeşil çimlerle kaplanırken, miniklerin güvenle vakit geçirebilmesi adına çocuklar için oluşturulan 290 metrekarelik özel oyun alanı ile yetişkinlerin açık havada idman yapabileceği kapsamlı spor alanları da halkın doğrudan hizmetine sunulmuş oldu.

Açılış gününe özel olarak düzenlenen şenlik havasındaki organizasyonda ise tam anlamıyla çocukların eğlencesi ön plandaydı. Birbirinden renkli birçok farklı etkinliğin yer aldığı park alanında çocuklara gün boyunca tatlı bir sürpriz olarak pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları yapıldı. Alanı dolduran minikler, kendileri için hazırlanan pek çok farklı aktiviteyi yerinde deneyimleme, oyun parkurlarını test etme ve kurulan sahnelerdeki eğlenceli gösterileri büyük bir keyifle izleme fırsatı bularak unutulmaz bir gün yaşadı.