Gaziosmanpaşa Belediyesi, sokak sanatı ile müziği buluşturan sıra dışı bir etkinliğe imza attı. İstanbul'da uzun yıllar sonra bu kapsamda gerçekleştirilen ilk büyük etkinlik olma özelliği taşıyan "Sokak Stili Graffiti Festivali", iki gün boyunca yerli ve uluslararası graffiti sanatçılarını bir araya getirdi.

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda belediye bahçesini çevreleyen özel duvarlarda yapılan çalışmalarda, hip-hop kültürünün farklı disiplinleri tek bir çatı altında toplandı. Vatandaşların ve sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği festivalde; DJ performansları, canlı müzik etkinlikleri ve breakdance gösterileri, özellikle genç katılımcılara yüksek enerjili anlar yaşattı.

Festival, Türk graffiti kültürünün temellerini atan efsanevi isimleri yıllar sonra aynı kadroda buluşturdu:

Turbo (Tunç Dindaş): 1985’ten beri üretim yapan, Türkiye’nin ilk graffiti sanatçılarından biri.

Amok156 (Veysel Önder): 1980’lerde Berlin Duvarı üzerinde yaptığı çalışmalarla kültürün Almanya hattını şekillendiren isim.

MCROY: Gaziosmanpaşa sokaklarında uzun yıllardır üretim yapan WTK Crew’un öne çıkan ismi, festivalde hem grubu hem de kendi tag’i ile yer aldı.

Da Poet (Ozan Erdoğan): Türkçe rap’in tanınmış MC ve prodüktörlerinden olan sanatçı, festivalde hem DJ kabininde setin başına geçti hem de writer kimliğiyle duvar boyayarak hip-hop elementlerini tek bir bünyede buluşturdu.

Kuşaklar Arası Bağ Güçlendi Festivalin en dikkat çekici detaylarından biri de çocuk sanatçılar oldu. DOĞA, MAEN JR, TUANA ve ZRA isimli dört çocuk sanatçı, kendilerine ayrılan alanlarda babalarıyla birlikte üretim yaptı. Usta-çırak ve baba-çocuk ilişkisi üzerinden yürüyen bu süreç, kültürün nesiller arası aktarımını gözler önüne serdi.



Festival alanını ziyaret ederek sanatçılarla bir araya gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, organizasyonun önemine değinerek şu açıklamalarda bulundu:

"Gaziosmanpaşa’da iki gün süren 'Sokak Stili 2026' festivalimiz, dünyaca ünlü graffiti sanatçılarının katılımıyla gerçekleşti. İstanbul’da en son 2014 yılında yapılan bu denli büyük bir organizasyonu, 12 sene sonra yeniden hayata geçirmiş olduk. Festivalde 46'sı graffiti sanatçısı olmak üzere toplam 70 sanatçımız emek verdi. Amok156, Russell, Copic Star ve Da Poet gibi kıymetli arkadaşlarımız burada sanatlarını icra etti. Alanda 10 yaşında boyama yapan evladımız da vardı, 1985'te bu işe başlamış ustalarımız da. Böylece 4 nesli bir araya getirmiş olduk."

Etkinliğe Almanya, Belçika, İzmir ve Kocaeli gibi yurt içi ve yurt dışından pek çok sanatçının katkı sunduğunu belirten Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niyetimiz önümüzdeki süreçte bu festivali düzenli olarak gerçekleştirmek ve yıllara yaymak. Gençlerimiz artık duygularını ve düşüncelerini bu sanatla yansıtıyorlar. Biz onların hislerini ve fikirlerini her zaman çok önemsiyoruz. Katılan tüm sanatçılarımıza ve çevre ilçelerden gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Başkan Vekili Eray Karadeniz, konuşmasının sonunda tüm vatandaşları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Sagopa Kajmer konserine davet etti.