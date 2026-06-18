Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri Sanat Atölyeleri’nde öğrencilerin yıl boyunca hazırlamış oldukları tuval, karakalem ve tablo çalışması ile yüzlerce el emeği eser sanatseverlerin beğenisine sunularak ziyarete açıldı. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Gaziosmanpaşa Bilgi Evleri Sanat Atölyesi öğrencileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Genç sanatçılarımızı tebrik ediyorum, sergide birbirinden değerli birbirinden güzel eserlere şahit olacaksınız"

Serginin açılışında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Bilgi Evlerimizde derslerin ve kursların yanı sıra öğrencilerimizin sosyal ve kültürel hayatı ile ilgili birçok program yaptık. Biz sadece okul başarısıyla değil, gençlerin hayatın her alanında, her noktasında kendilerini yetiştirmelerini ve geliştirmelerini çok önemsiyoruz. Bu sadece genç arkadaşlarımız için değil, 7’den 70’e tüm Gaziosmanpaşalılarla ilgili ümit ediyoruz. Özellikle biz bir söylemle yola çıktık. Bu belediye bizim dönemimizde en çok çocuklar ve hanımefendiler için gayret edip çalışacak dedik. Bunu somut bir ihtiyaca, somut bir karşılık olarak söyledik. Bu süreçte özellikle çocuklarına kıymet verip destekledikleri için bizim de önümüzü açtıkları için velilerimize teşekkür ediyorum. Genç sanatçılarımızı tebrik ediyorum, sergide birbirinden değerli birbirinden güzel eserlere şahit olacaksınız. Öğrencilerimiz sadece masa başında derslerinde değil, kültürel hayatta da çok başarılılar. Her birini tebrik ediyorum yolları bahtları açık olsun" dedi. Program kurdele kesimi ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’in sergiyi gezmesinin ardından sona erdi.