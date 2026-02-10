Olay, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde Destegül Sokak ile Yeni Sokak’ın kesişim noktasında 27 Ocak’ta meydana geldi. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlama şans eseri can kaybına yol açmazken bölgede yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ANNE VE ÇOCUK ŞANS ESERİ KURTULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. İncelemeler sonucunda patlamanın zaman ayarlı el yapımı bomba kaynaklı olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin bombayı köşeye bırakıp hızla uzaklaştığı görüntülendi. Aynı görüntülerde bombanın bulunduğu noktaya doğru yürüyen bir anne ile çocuğun metrelerce yaklaşmasına rağmen yaralanmadan kurtulduğu kaydedildi.

400 SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Polis, şüphelileri belirlemek için geniş çaplı çalışma yürüttü. Olay yerinden yaya kaçan zanlıların kısa süre sonra araç değiştirerek kaçtığı saptandı. Yaklaşık 400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü titizlikle analiz edilerek şüphelilerin dört farklı araçla uzaklaşmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ DAHİL 4 KİŞİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonla kimlikleri tespit edilen şüpheliler Gaziosmanpaşa ve Beykoz’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Yakalananlar H.Ö. (43), E.A. (41), 14 yaşındaki S.Y.T. ve 17 yaşındaki A.B. oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorguda şüphelilerin bomba yapımını internetteki videolardan öğrendiği anlaşıldı. 14 yaşındaki S.Y.T.’nin daha önce 11 ayrı suç kaydından arandığı ve bir arkadaşıyla silahlı fotoğrafının bulunduğu belirlendi.

TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Y.T. ile A.B. Çocuk Şube Müdürlüğü’nden, H.Ö. ve E.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edildi. Mahkemece dört şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.