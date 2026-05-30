İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Mayıs’ta Yenimahalle’de meydana gelen ve 20 yaşındaki Zehra Aydın’ın hayatını kaybettiği, M.E.A.’nın ise yaralandığı olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, bir şüphelinin olay yerine gelerek çevreye rastgele ateş açtığı, bu sırada kurşunların yoldan geçen Zehra Aydın ve M.E.A.’ya isabet ettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan zanlı Ü.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu Bayrampaşa’da saklandığı adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiği sırada alkollü olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.