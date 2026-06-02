Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası etkinlikleri çerçevesince düzenlenen programda çevre yürüyüşü, sergi atölyeleri düzenlenerek çevre elçilerine ödüller verildi. Sıfır atık çalışmaları kapsamında 60 binden fazla yetişkin ağacın kesilmesi önlenerek 40 milyar litrelik su tasarrufu elde edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri, çevre elçileri, öğrenciler, öğretmenler, vatandaşlar ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çevre yürüyüşüyle başladı. Program, belediye bahçesinde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan geri dönüşüm projeleri sergilenirken, "Atıktan Sanata Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çevre elçilerine ödüllerinin verildiği programda sıfır atığın önemi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da paylaşıldı.



Programın açılışında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Bugün burada Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi’nin bir parçası olarak hep birlikte bir aradayız. Sıfır Atık Hareketi, yalnızca atıkları toplamak değil, kaynakları korumak, çevre bilincini arttırmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla başlatılmış çok kıymetli bir çevre seferberliğidir. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak sıfır atık konusunda yalnızca konuşan değil, en başta uygulamalarıyla en önde olan ilçelerin başındayız. İlçemizde görev yapan 8 aracımız sadece sıfır atık konusunda çalışıyor. Ambalaj atıklarından tekstil atıklarına, elektronik atıklarından atık pillere, ömrünü tamamlamış lastiklerden atık yağlara kadar birçok atığı kaynağında ayrı ayrı toplayarak yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu yönüyle sıfır atığı kaynağında ayrıştıran nadir belediyelerden bir tanesi olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızı da tam olarak bu sürecin merkezine koyuyoruz ve gerçekten yıllardır süregelen çalışmalar neticesinde, kıymetli Gaziosmanpaşalılar da bu konuda çok hassaslar. Gerçekten vatandaşımız bize bu konuda destek olmasa, biz belediye olarak bu işi bu kadar başarılı halde yapamazdık. Sıfır Atık Mobil Uygulamamız sayesinde vatandaşlarımız atıklarını bize bildiriyor, ekiplerimiz bildirilen adrese gidiyorlar ve atıklarımızı teslim alıyoruz. Üstelik geri dönüşüme katkı sağlayan vatandaşlarımız bu sebepten puan kazanıyorlar ve bu puanlarla çeşitli hediyelere ulaşabiliyorlar. Yani çevreyi korumayı hep birlikte büyüten bir sistem olarak kurgulamış ve uygulamaya geçirmiş durumdayız" dedi.



Çevre hareketi konusunda yapılan çalışmalara değinen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, " Bugün Gaziosmanpaşa’da evsel atıklarımızın yaklaşık yüzde 60’ını enerjiye dönüştürerek yeniden ekonomiye kazandıran bir sistemimiz var. Bugün budama sonucunda ortaya çıkan ağaçlardan ahşap ve ağaç dalı atıklarıyla enerji üretimi yapıyoruz. Bugün bugüne kadar 3.356 ton ambalaj atığını ve 367 ton tekstil atığını, yine 40 ton atık yağı, 4.780 kilogram elektronik atığını, bin 675 kilogram atık pili, 9 bin 791 ton endüstriyel atığı ve 4 bin 36 ton ahşap ve iri hacimli atığı geri dönüşüme Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak kazandırmış bulunuyoruz.

Bu çalışmalar sayesinde yalnızca atıkları toplamış olmadık; 61 bin 200 yetişkin ağacın Gaziosmanpaşa’da kesilmesini önlemiş olduk, yaklaşık 94 milyon litre su tasarrufu elde etmiş olduk, yaklaşık 13 milyon kilovat enerjiyi tasarruf etmiş olduk. Kısacası yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğünde 50 hektarlık bir ormanı hep birlikte kurtarmış olduk" diye konuştu,



Geri dönüşümün önemine de vurgu yapan Karadeniz, "Elektronik atıklarının geri dönüşümü sayesinde altın ve bakır gibi değerli materyalleri yeniden ekonomiye kazandırmış olduk. Atık piller sayesinde ağır metallerin toprağa ve suya karışmasının önüne geçtik. Endüstriyel ve ahşap atıkların geri kazanımıyla doğal kaynaklarımızı koruduk, hammadde tüketimini azalttık. Özellikle atık yağlar konusunda elde ettiğimiz sonuçlar son derece önemli. Çünkü 1 litre atık yağın yaklaşık 1 milyon litre suyu kirletebildiğini biliyoruz. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa’da bu yıl 40 ton atık yağ toplayarak yaklaşık 40 milyar litre suyun kirlenmesini hep birlikte önlemiş olduk. Rakamlara bakınca aslında sadece atık toplamadığımızı görüyoruz. Biz bu verilerle suyumuzu korumuş olduk, toprağımızı korumuş olduk, en önemlisi çocuklarımızın geleceğini korumuş olduk" dedi.



Programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur da çevre bilincinin özellikle genç nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, Gaziosmanpaşa’nın sıfır atık ve çevre çalışmalarıyla İstanbul’daki ilçeler arasında pozitif yönde ayrıştığını ifade etti. Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ise, mevcut kaynakların verimli kullanılmasının ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaparken, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ise çevre konusunda yürütülen çalışmaların gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi taşıdığını belirtti.



İlk 5 aylık verilere göre Hürriyet Mahallesi’nde hanelerden aylık ortalama 20 ton, yıllık bazda ise yaklaşık 240 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Çevre gönüllüsü Filiz Baskın Aksu’nun ise yaklaşık 6 ton atığı geri dönüşüme kazandırarak 102 yetişkin ağacın kesilmesini önlediği belirtildi.



Program kapsamında çevre elçilerine ödülleri takdim edilirken, öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm projeleri ve Atıktan Sanata Sergisi katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda çevre çalışmalarının, Çevre Haftası boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceği belirtildi.