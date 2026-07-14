Kaynak: ANKA

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un tahliyesine karar verdi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı davanın duruşmaları 13 ay sonra dün başladı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşmanın ikinci günü bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

Dosyada Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner tutuklu sanık olarak yer alırken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın yanı sıra Aziz Lal, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Seza Büyükçulha tutuksuz yargılanıyor.

Bugün duruşmada ilk olarak tutuksuz sanık Özer Ayık’ın savunması dinlendi.

Aziz İhsan Aktaş’ın şirketinde çalışan Özer Ayık savunmasında, “Elektrik kazısı için Boğaziçi Elektrik’ten geldiler. Sözleşme yaptık ve bin 400 lira yatırdık. Boğaziçi Elektrik haricinde ben kimseyle görüşmedim. Rutin işleri BEDAŞ ve belediye yürütüyor. Bu işlem belediye başkanının işi değil, zaten bu izne meclis bakıyor. Belediyeye dilekçe vermedim. Hakan Bahçetepe ile tanışıklığım olağandır. Gaziosmanpaşa’da çok yatırım yaptım. Hakan Bey’den önceki başkanla da tanıştım. İslam Bey aracılığıyla Hakan Bey’i ziyarete gittim ama kendisiyle ilk zamanlar görüşme yapamadım. Sonra birkaç defa görüştüm. Beyaz Masa konusunda yardımcı olmasını istedim. Başka da bir talebim olmadı. Akaryakıt istasyonunun Gaziosmanpaşa Belediyesi ile ilgisi yok. Kapalıçarşı deniliyor. Ben Kapalıçarşı’yı ömrümde görmedim. Bırakın 300 bin doları, Hakan Bahçetepe’ye bir su bile içirmedim. Ben kimseye para vermedim. Ben kimseye iftira atmadım. Etkin pişmanlık ifadesi vermedim. Ben isteseydim etkin pişmanlıktan yararlanabilirdim. İftira atıp çıkabilirdim ama yapmadım. Ben bir suç işlemedim. O yüzden 100 günden fazla cezaevinde yattım, sonra tahliye oldum. Bana hiç kimse böyle bir talimat vermedi, ben de kimseden almadım.” dedi.

Ardından Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha’nın savunması tamamlandı. Daha sonra ise üç tanık dinlendi.

İlk olarak tanık Hamza Danışmaz dinlendi. Sanıklarla herhangi bir husumetinin bulunmadığını belirten Danışmaz, akaryakıt istasyonuna ilişkin kazı izni ve ruhsat işlemlerinin gerekli izinler alındıktan sonra yürütüldüğünü söyledi.

Danışmaz’ın beyanının ardından söz alan Hakan Bahçetepe’nin avukatı, dosyaya konu kazı izninin Bahçetepe’nin belediye başkanı olarak görevde bulunmadığı dönemde verildiğini belirterek bu hususun dikkate alınmasını istedi.

Daha sonra SEGBİS aracılığıyla dinlenen tanık Burak Bayrak da sanıklarla arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade etti.

İddianamede yer alan, Hakan Bahçetepe’nin kazı izni karşılığında para talep ettiği ve kendisinin döviz bürosu üzerinden 300 bin dolar teslim ettiği yönündeki iddiaları reddeden Bayrak, “Böyle bir para teslimi olmadı. Kayıtlarda da buna ilişkin herhangi bir işlem bulunmuyor. 300 bin dolar ödendiğine dair herhangi bir kayıt yok” dedi.

Son tanık Fırat Kınık ise Hakan Bahçetepe’nin kayınpederi Aziz Lal’in satın aldığı otomobile ilişkin satış süreci hakkında bilgi verdi. Araç satışında usulsüz herhangi bir işlem yaşanmadığını belirten Kınık, Hakan Bahçetepe’yi hayatında ilk kez duruşma salonunda gördüğünü söyledi.

Tanıkların arından duruşma savcısı ara mütalaasını sundu. Savcı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme, ara kararında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in tutukluluk halinin devamına hükmetti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca, Aziz İhsan Aktaş'ın ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer verildi.

İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kazı izni alınabilmesi için Hakan Bahçetepe'ye Özer Ayık aracılığıyla 300 bin dolar verildiğini öne sürdü. Bahçetepe ise suçlamaları reddederek Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, kazı izninin belediye meclisi ve ilgili komisyonların oy birliğiyle alındığını, rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Savcılık, Bahçetepe hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "rüşvet" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ederken, diğer sanıklar hakkında da farklı oranlarda hapis cezaları istedi.