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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin cezalandırılması ve tahliye edilmesi talep edildi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası’nda savcı, Aktaş’ın iki ayrı “rüşvet verme” suçundan etkin pişmanlık kapsamında ceza almamasını istedi. Yaklaşık 16,5 aydır tutuklu bulunan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe için ise “rüşvet alma” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi ile iki ayrı suçlamadan beraat ve hükümle birlikte tahliye talep edildi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından ayrılan ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası’nda duruşma savcının esas hakkındaki mütalaası dosyaya girdi. 4 Mayıs ve 7 Eylül 2024 tarihlerindeki iki ayrı “rüşvet”iddiasına ilişkin talepler mahkemeye sunuldu.

Mütalaada, Aziz İhsan Aktaş’ın iki ayrı “rüşvet verme” suçundan cezalandırılması istendi. Ancak savcılık, Aktaş’ın söz konusu eylemleri soruşturma başlamadan önce bildirdiği gerekçesiyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını ve hakkında ceza verilmemesini talep etti.

AKTAŞ’A ADINI VERDİĞİ DAVADA O SUÇTAN CEZA VERİLMEMİŞTİ

Aktaş, 24 Ağustos 2026’da karara bağlanan ve 200 sanığın yargılandığı ana davada “rüşvet” suçlamalarından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almamıştı. Mahkeme, Aktaş’ın “örgüt kurma” suçundan beraatine, “ihaleye fesat karıştırma” suçundan ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

BAHÇETEPE İÇİN HEM CEZA HEM TAHLİYE TALEBİ

Savcılık, 16,5 aydır cezaevinde bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin ise “rüşvet alma” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Bununla birlikte tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak hükümle birlikte tahliyesini talep etti.

Bahçetepe hakkında “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarından ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat istendi. Savcılık ayrıca Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe ile kayınpederi Aziz Lal’in de “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan beraatlerini talep etti.

DİĞER SANIKLARA DA CEZA TALEBİ

Mütalaada, Gürkan Dölekli ve Özer Ayık’ın “rüşvet verme”, Erdal Celal Aksoy’un “rüşvet alma”, Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha’nın ise “rüşvete aracılık etme” suçlarından cezalandırılmaları istendi. Savcılığın taleplerine ilişkin son kararı mahkeme 27 Ekim’deki karar duruşmasında verecek