Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Gaziantep FK’da teknik direktörlük görevine Mirel Radoi’nin getirileceği öne sürüldü. FCSB’yi çalıştıran Radoi’nin transferiyle ilgili detayları Rumen basını duyurdu.

MIREL RADOI’NİN MAAŞI 900 BİN EURO

Sadece 1,5 ay önce FCSB’nin başına geçen 45 yaşındaki teknik adamın, Gaziantep FK’dan gelen cazip teklifi reddedemediği belirtildi. Rumen basınından Fanatik’in “Devasa maaş” başlığıyla verdiği habere göre Mirel Radoi, Süper Lig kulübünden yıllık 900 bin euro maaş alacak.

KARİYERİ

Mirel Radoi, teknik direktörlük kariyerine Romanya’da başladı. İlk görevini 2014-2015 sezonunda FCSB’de üstlenen Rădoi, burada teknik direktörlük deneyiminin temellerini attı.

Daha sonra Romanya U21 Milli Takımı’nda görev yapan Radoi, genç oyuncularla önemli bir süreç yönetti. Ardından A Milli Takım’da da teknik direktörlük yaparak kariyerinde bir üst seviyeye çıktı.

Kulüp kariyerine yeniden dönen Rădoi, Romanya Ligi ekiplerinden CS U Craiova ile iki farklı dönemde çalıştı ve burada dikkat çeken bir performans sergiledi.

Yurtdışı deneyiminde ise Suudi Arabistan’da Al-Tai ve Al-Batin takımlarını çalıştırarak farklı futbol kültürlerinde görev aldı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile de teknik direktörlük deneyimi yaşadı.

Son olarak yeniden FCSB’nin başına geçen Radoi, kısa süreli görevine rağmen kariyerine bir halka daha eklemiş oldu.

GAZİANTEP FK'NIN LİGDEKİ DURUMU

Süper Lig’de son olarak dün Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, 30 maçta 37 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor.