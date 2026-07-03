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Gazimağusa Belediyesi'nin bu yıl 26'ncısını düzenlediği Uluslararası Gazimağusa Kültür Sanat Festivali, sanatseverleri müzik, dans ve tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. 23 Haziran'da başlayan festival, tarihi mekanlarda gerçekleştirilen etkinlikleriyle hem Kuzey Kıbrıs'tan hem de yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

Festival programının ilerleyen günlerinde ise uluslararası çapta ses getiren gösteriler ve konserler izleyicilerle buluşacak.

TARİHİ OTHELLO KALESİ'NDE TANGO GALA SAHNELENECEK

Festival kapsamında 6 Temmuz'da Othello Kalesi'nin tarihi atmosferi, İtalya'nın dünyaca tanınan dans topluluğu Compagnia Naturalis Labor'u ağırlayacak.

Sanat yönetmenliğini Luciano Padovani'nin üstlendiği "Tango Gala" gösterisinde Arjantin tangosunun tutkulu ve estetik dünyası sahneye taşınacak. Canlı orkestra eşliğinde gerçekleştirilecek performansta sekiz profesyonel dansçı izleyici karşısına çıkacak.

PİNK MARTİNİ, SALAMİS ANTİK TİYATROSU'NDA KONSER VERECEK

Festivalin uluslararası alandaki en dikkat çeken konuklarından Pink Martini ise 14 Temmuz'da Salamis Antik Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Farklı dillerde seslendirdiği eserleri ve caz, Latin ile dünya müziğini harmanlayan repertuvarıyla tanınan grup, festival kapsamında unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor.

KAPANIŞI SERTAB ERENER YAPACAK

Festivalin finalinde ise Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Sertab Erener sahneye çıkacak.

16 Temmuz'da Salamis Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek konserde Erener, kariyeri boyunca büyük ilgi gören şarkılarının yanı sıra Eurovision zaferiyle hafızalara kazınan eserlerini de seslendirecek.

BÖLGENİN ÖNEMLİ KÜLTÜR SANAT ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ

Her yıl geniş katılımlı etkinliklere ev sahipliği yapan Uluslararası Gazimağusa Kültür Sanat Festivali, tarihi mekanlarda düzenlenen konser, tiyatro ve dans gösterileriyle Kuzey Kıbrıs'ın ve Doğu Akdeniz'in öne çıkan kültür-sanat organizasyonları arasında yer almayı sürdürüyor.

Festival kapsamındaki tüm etkinlikler saat 21.00'de başlayacak. Biletler Kıbrıs Biletcim, Gişe Kıbrıs ve Tixcy platformlarının yanı sıra Gazimağusa Belediyesi üzerinden de temin edilebiliyor.

Festivalin kalan programı

6 Temmuz: Tango Gala – Othello Kalesi

7 Temmuz: Oytun Ersan & Blue Deja Vu Band – Othello Kalesi

9 Temmuz: Atreuslar'ın Yalnızlığı – Salamis Antik Tiyatrosu

14 Temmuz: Pink Martini – Salamis Antik Tiyatrosu

16 Temmuz: Sertab Erener – Salamis Antik Tiyatrosu