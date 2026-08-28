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Ankara’da yaklaşık 50 gündür parklarda yatarak hak arayan er gaziler, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral ve Ankara Valisi Yakup Canpolat ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından eylemlerini bitirme kararı aldı. Gazilerin açıklama yaptıktan sonra evlerine dönmesi bekleniyor.

Yaklaşık 50 gündür Ankara’daki parklarda hak mücadelesi sürdüren er gaziler, Saral ve Canpolat ile görüşerek sorunlarının çözümü konusunda destek talebinde bulunarak eylemlerini sonlandırma kararı aldı.

Gazilerin, görüşmelerin ardından açıklama yaparak evlerine dönmesi bekleniyor. Böylece 50 günlük eylem de sona erecek.

‘DEVLET ŞEFKAT ELİNİ UZATACAKTIR’

Gazilerle görüşen Saral, "1 Ekim’de açılacak olan Meclis’te sorunlarınızın çözümü için ne gerekiyorsa yapılması konusunda gayretimiz olacak, siz evinize dönün ben bunun takipçisiyim. Şehit ve gazilerimiz bizim için herhangi bir topluluk değildir, sizin yeriniz gönlümüzün başköşesidir, devlet şefkat elini uzatacaktır" dedi.