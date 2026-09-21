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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi ve gazi yakınlarımız onuruna yemek programı düzenledi.



Ordu Polisevinde düzenlenen yemek programına, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Mehmet Kazazlı, İl Müftüsü Ali Çakmak, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Selami Türkmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin ile gaziler ve aileleri katıldı.



Vali Muammer Erol, yemek programında gaziler ve gazi yakınları ile sohbet ederek, hatırlarını sordu.

Gazilerimiz, onurlarına verilen yemek programı dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, “Sayın Valimizin gösterdiği yakın ilgi bizleri memnun etti. Vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz“ diyerek, duygularını dile getirdi.



Yemek programı, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından yapılan dua ile sona erdi.