Kaynak: ANKA

Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerinin, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark’ta sürdürdüğü oturma eylemine 38’inci gününde polis müdahale etti. Uyandırılarak zorla otobüslere bindirilen gaziler Gazi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Alandan çıkarılan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Bu ülkede gazi olmak değil, terörist olmak gerekirmiş, adam gibi yaşayabilmek için" dedi.

BAKANLIĞA YÜRÜMEK İSTEYEN GAZİLERE POLİS ENGELİ

Park boşaltılırken, yaşananların ardından gazilerin bugün İçişleri Bakanlığı'na yürümek istedi.

Yürüyüşe geçen şehit yakınları ve er gazilerine polis engel oldu. 'Hakkımızı istiyoruz' diyen gazilerin bölgede bekleyişi sürüyor.

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