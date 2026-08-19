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Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerinin, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark’ta sürdürdüğü oturma eylemine 38’inci gününde polis müdahale etti. Uyandırılarak zorla otobüslere bindirilen gaziler Gazi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Gaziler Bilkent’te yaptığı açıklamada "Sevgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yüce halkı, sevgili halkımız. Sabah 5'e çeyrek kala bu ülkenin onurunu, namusunu, şerefini korumak için askere gidip, her şeyi, her şeyini kaybeden gazilerden oluşan, Güven Park'ta yaptığımız eylemde, 37. günde, sabah 5'e çeyrek kala maalesef çok ağır bir polis müdahalesiyle karşılaştık." dedi.

Alandan çıkarılan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Bu ülkede gazi olmak değil, terörist olmak gerekirmiş, adam gibi yaşayabilmek için" ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA YÜRÜMEK İSTEYEN GAZİLERE POLİS ENGELİ

Park boşaltılırken, yaşananların ardından gazilerin bugün öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na yürümek istedi.

Yürüyüşe geçen şehit yakınları ve er gazilerine polis engel oldu. 'Hakkımızı istiyoruz' diyen gazilerin bölgede bekleyişi uzun süre devam etti.

LİDERLERDEN TEPKİLER GECİKMEDİ

Güvenpark'ta şehit aileleri ve gazilere polis müdahalesine parti liderleri ve vatandaşlardan tepki yağıyor.

"TBMM HALKTAN, YÖNETİM MİLLETİN VİCDANINDAN KOPUYOR"

Yaşananlara tepki gösteren Ümit Özdağ "TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor." dedi.

"ZAMANLAMA VE UYGULAMA AÇISINDAN DA MANİDAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da müdahaleyi kınayarak, yaşananları zamanlama ve uygulama açısından da manidar bulduğunu belirtti.

Dervişoğlu "Güvenpark’ta hak arayan Kahraman Gazilerimize reva görülen muameleyi kınıyor, zamanlama ve uygulama açısından da manidar buluyorum. Milletin sinir uçlarına dokunan ve vicdanını yaralayan uygulamalardan vazgeçin!." çağrısında bulundu.