Kaynak: İHA

Atatürk Parkı’nda başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren anlamlı etkinlikte, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla tek yürek oldu.

Saygı Yürüyüşü’ne Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüşün ardından düzenlenen törende konuşan İl Müdürü Nejat İlhan, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyona destek veren tüm kurum ve vatandaşlara teşekkür etti.

"BUGÜN DE BAYRAĞIMIZIN GÖLGESİNDE VATANIN EMRİNDEYİZ"

Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüsnü Avcı, yaptığı duygusal konuşmada 19 Eylül’ün kahramanlık mirasını simgelediğini vurguladı. Avcı, Çanakkale'den Kore'ye, Kıbrıs'tan terörle mücadeleye kadar canını siper eden kahramanların izinden gittiklerini belirterek, dün cephede olduğu gibi bugün de vatanın emrinde olduklarını ifade etti. Tören, gençlerin gazilere olan minnetini simgeleyen bayrak devir teslim töreniyle sona erdi.