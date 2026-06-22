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Kaynak: İHA

Gaziantep'te 2018 yılında meydana gelen ve infial yaratan çifte cinayete ilişkin adli süreç yeni bir boyut kazandı. Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi'nde kurşun yağmuruna tutulan bir araçta yaşamını yitiren Esat Sönmez (30) ve Özkan Türker (19) davası, üst mahkemenin bozma ilamının ardından Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden açıldı.

Bozma kararı sonrası görülen 2'nci duruşmada; maktullerin adalet arayan aileleri, taraf avukatları, tutuklu sanıklar Mehmet B. ve Mehmet Ali S. ile tutuksuz yargılanan Yılmaz Ç. salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan acılı aileler, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLARDAN "İFTİRA" SAVUNMASI

Duruşmada söz verilerek savunmaları alınan sanıklar, cinayetle hiçbir bağlarının olmadığını öne sürerek suçlamaları reddetti:

Tutuklu Sanık Mehmet B.: Olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia eden sanık, hayatını kaybeden maktullerden birinin öz kuzeni olduğunu belirterek, "Ben olayı gerçekleştikten sonra annemden öğrendim" dedi.

Tutuklu Sanık Mehmet Ali S.: Kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, "Benim bu olayla uzaktan yakından bir ilgim yok. Bana açıkça iftira atılıyor. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tutuksuz Sanık Yılmaz Ç.: Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden beraat yönünde karar verilmesini istedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN İNCELENECEK

Dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve karanlık noktaların aydınlatılması için ara kararını açıklayan mahkeme heyeti şu maddelere hükmetti:

Görüntü İyileştirme: Olay gününe ait dava dosyasında yer alan kamera görüntülerinin daha net bir analizi için uzman ve yetkili kurumlara gönderilerek netleştirilmesine (iyileştirilmesine),

Zorla Getirme Kararı: Davanın seyrini etkileyecek bazı kritik sanık ve tanıklar hakkında adliyeye zorla getirme emri çıkarılmasına,

Tutukluluğa Devam: Sanıklar Mehmet B. ve Mehmet Ali S.'nin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devam etmesine karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ: MAHALLE ORTASINDA KURŞUN YAĞMURU

Kan donduran olay, 2018 yılında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Boyno Mahallesi 75 nolu Sokak'ta yaşanmıştı. Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce güpegündüz kurşun yağmuruna tutulmuştu.

O sırada aracın içerisinde oturan Esat Sönmez ve henüz 19 yaşındaki Özkan Türker, vücutlarına isabet eden çok sayıda mermiyle olay yerinde hayatını kaybetmişti. Saldırganlar kayıplara karışırken, emniyet güçlerinin başlattığı geniş çaplı teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheliler yakalanarak adli makamlara sevk edilmişti. Gözler, mahkemenin ilerleyen günlerde yapacağı bir sonraki duruşmaya çevrildi.