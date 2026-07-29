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Kaynak: DHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ile ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Şahinbey, Nizip ve Karkamış ilçelerinde baskınlar düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI!

Jandarma ekipleri tarafından yapıla operasyonlarda, yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kilo 525 gram esrar, 69 kök kenevir bitkisi ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI!

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.